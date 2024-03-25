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Путин признал, что теракт в Подмосковье совершили исламисты, но вспомнил об Украине

Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 20:53
Путин признал, что теракт в Подмосковье совершили исламисты, но вспомнил об Украине
Владимир Путин. Фото - Getty Images

Кремлевский лидер Владимир Путин признал, что теракт в "Крокус сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но обвинил в стрельбе "воюющих с Россией руками киевского режима".

Источник: издание "Медуза" со ссылкой на выступление Путина на совещании с главами силовых ведомств РФ

Детали: Путин назвал теракт "акцией устрашения" и снова связал нападение с Украиной. Он заявил, что теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов, но его интересует заказчик.

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Прямая речь: "Сразу возникает вопрос, кому это выгодно. Это может быть только звеном для тех, кто с 2014 года воюет с нами руками киевского режима".

Детали: Он также добавил, что "надо ответить на вопрос", почему нападавшие после совершения преступления в "Крокусе" якобы пытались уйти в Украину, "и кто их там ждал".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

23 марта Путин заявлял, что для подозреваемых в теракте якобы "было подготовлено окно" для перехода границы с Украиной. На чем основывается это утверждение, он не объяснил. В ГУР заявили, что эта версия "не выдерживает никакой критики".

Предыстория:

Темы: ПутинРосcиятеракт
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