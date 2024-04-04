В Минобороны объяснили, обязателен ли электронный кабинет военнообязанного

Электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, но граждане сами будут решать, пользоваться им или нет.

Источник: заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона в четверг, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Кабинет будет создан для каждого военнообязанного, фактически это будет заранее готовая опция для такой работы, но пользоваться таким электронным кабинетом или нет, будет делом каждого гражданина/гражданки".

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Детали: Заместитель министра отметила, что электронный кабинет даст возможность военнообязанным предоставить свои данные в любой удобной для них локации или увидеть данные о себе, содержащиеся в реестре, при этом не обращаясь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) лично.

Черногоренко добавила, что в электронном реестре военнообязанных содержатся только те данные граждан, которые прописаны в законе и могут способствовать уменьшению количества ошибок при воинском учете. При этом каждый может подать через электронный интерфейс те данные, которые считает нужным.

В Минобороны планируют запустить электронный кабинет военнообязанного уже этим летом.

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Что предшествовало: 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.