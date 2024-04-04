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У Міноборони пояснили, чи обов'язковий електронний кабінет військовозобов'язаного

Євген КізіловЧетвер, 4 квітня 2024, 19:43
У Міноборони пояснили, чи обов'язковий електронний кабінет військовозобов'язаного
Колаж: "АрміяІнформ"

Електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі вирішуватимуть, користуватися ним чи ні.

Джерело: заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону в четвер, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки".

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Деталі: Заступниця міністра зазначила, що електронний кабінет дасть можливість військовозобов'язаним надати свої дані в будь-якій зручній для них локації або побачити дані про себе, що містяться в реєстрі, водночас не звертаючись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) особисто.

Черногоренко додала, що в електронному реєстрі військовозобов'язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок при військовому обліку. При цьому кожен може подати через електронний інтерфейс ті дані, які вважає за потрібне.

У Міноборони планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного вже цього літа.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Теми: мобілізаціявійнаМіноборони
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