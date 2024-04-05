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Оккупанты за сутки нанесли 4 ракетных и 80 авиаударов − Генштаб

Ирина БалачукПятница, 5 апреля 2024, 07:44
Оккупанты за сутки нанесли 4 ракетных и 80 авиаударов − Генштаб
Украинский воин в окопе. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ситуация на фронте остается сложной, оккупанты давят на всех направлениях, за минувшие сутки захватчики нанесли 4 ракетных и 80 авиационных ударов, 108 раз обстреливали позиции украинских войск и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 5 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 65 боевых столкновений. За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Волфино Сумской области; Огирцево Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Ивановское, Дружба, Железное, Андреевка, Нью-Йорк, Александрополь, Очеретино, Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Уманское, Водяное, Владимировка, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем были около 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: На Лиманском направлении украинские воины отбили 4 атаки россиян в районе населенных пунктов Терны и Ямполовка Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону.

На Бахмутском направлении защитники отбили 30 атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской области; Спорное, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где россияне при поддержке авиации пытались улучшить тактическое положение.

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На Авдеевском направлении защитники отбили 2 атаки в районах населенных пунктов Первомайское и Невельское Донецкой области, где оккупанты пытались выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Константиновка, Новомихайловка, Великая Новоселка и Урожайное, где россияне при поддержке авиации более 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки оккупанты при поддержке авиации совершили 4 неудачные попытки атаковать позиции украинских войск в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за минувшие сутки осуществили 5 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийским системам, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 2 средствам ПВО оккупантов.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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