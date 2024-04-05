Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон не помогает Украине бить по российским НПЗ - спикер

Андрей Синявский, Станислав ПогориловПятница, 5 апреля 2024, 11:55
Пентагон не помогает Украине бить по российским НПЗ - спикер
Пат Райдер, фото: Getty Images

Представитель Пентагона Пат Райдер в ответ на вопрос относительно ударов Вооруженных сил по российским НПЗ, заявил, что США сосредоточены только на передаче помощи для защиты Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы не предоставляем никакой помощи для (ее) использования вне этих пределов (защиты Украины - ред.). Я бы рекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы поговорить об их операциях".

Реклама:

Детали: В НАТО утверждают, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России имели ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.

Предистория:

  • Агентство Reuters ранее сообщило, что российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций, а их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.
  • В Госдепе Соединенных Штатов отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.
  • Перед этим издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиябеспилотникивойнанефть
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Поколение мужчин до 30 лет является наименее многочисленным для Украины, это угрожает мобилизации – NYT

Все новости...
Росcия
Следком России якобы нашел в телефонах нападавших на "Крокус" фото флага Украины
СБУ задержала двух иностранцев, которые шпионили для ФСБ в Одессе
Белый дом: Если РФ не поддержит запрет ядерного оружия в космосе, к Путину будут вопросы
Последние новости
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
08:57
РФ для пополнения потерь отправляет на войну военных Тихоокеанского флота - ГУР
08:49
Мы еще не присвоили себе государство. Но у нас есть наша власть, а не российский губернатор – Наталья Кривда
08:41
Удар россиян по Николаеву: раненый мужчина умер в больнице
08:20
Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС
08:07
Силы обороны за сутки отминусовали 840 оккупантов и 34 артсистемы
07:55
Сейм Польши начал обсуждение проектов о либерализации абортов
Все новости...
Реклама: