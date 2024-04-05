Пентагон не помогает Украине бить по российским НПЗ - спикер

Представитель Пентагона Пат Райдер в ответ на вопрос относительно ударов Вооруженных сил по российским НПЗ, заявил, что США сосредоточены только на передаче помощи для защиты Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы не предоставляем никакой помощи для (ее) использования вне этих пределов (защиты Украины - ред.). Я бы рекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы поговорить об их операциях".

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Детали: В НАТО утверждают, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России имели ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.

Предистория:

Агентство Reuters ранее сообщило, что российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций, а их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.

В Госдепе Соединенных Штатов отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.

Перед этим издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.