Пентагон не помогает Украине бить по российским НПЗ - спикер
Пятница, 5 апреля 2024, 11:55
Представитель Пентагона Пат Райдер в ответ на вопрос относительно ударов Вооруженных сил по российским НПЗ, заявил, что США сосредоточены только на передаче помощи для защиты Украины.
Источник: "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы не предоставляем никакой помощи для (ее) использования вне этих пределов (защиты Украины - ред.). Я бы рекомендовал вам обратиться к Украине, чтобы поговорить об их операциях".
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Детали: В НАТО утверждают, что удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России имели ощутимое влияние на ее топливный рынок и накладывают дополнительные финансовые расходы.
Предистория:
- Агентство Reuters ранее сообщило, что российские нефтяные компании испытывают трудности с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов из-за западных санкций, а их проблемы могут усугубиться из-за атак украинских беспилотников.
- В Госдепе Соединенных Штатов отказались комментировать, призывали ли США Украину не атаковать российские НПЗ, однако отметили, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.
- Перед этим издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.
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