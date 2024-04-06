Россияне на фронте потеряли более 200 единиц техники и около 800 человек
Суббота, 6 апреля 2024, 08:24
Российские оккупанты потеряли 790 человек в течение 5 апреля, а также десятки единиц разнообразной техники.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 446690 (+790) человек,
- танков - 7057 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 13497 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 11262 (+41) ед,
- РСЗО - 1032 (+3) ед,
- средства ПВО - 749 (+2) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8895 (+48),
- крылатые ракеты - 2060 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,
- специальная техника - 1854 (+5)
Данные уточняются.