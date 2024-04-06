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Россияне на фронте потеряли более 200 единиц техники и около 800 человек

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 08:24
Россияне на фронте потеряли более 200 единиц техники и около 800 человек
украинский воин, фото: генштаб

Российские оккупанты потеряли 790 человек в течение 5 апреля, а также десятки единиц разнообразной техники.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 446690 (+790) человек,
  • танков - 7057 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 13497 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 11262 (+41) ед,
  • РСЗО - 1032 (+3) ед,
  • средства ПВО - 749 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8895 (+48),
  • крылатые ракеты - 2060 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,
  • специальная техника - 1854 (+5)

Данные уточняются.

Темы: потери в войневойна
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