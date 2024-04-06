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США встревожены растущим сотрудничеством России с Китаем - СМИ

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 11:06
США встревожены растущим сотрудничеством России с Китаем - СМИ
блинкен, фото: getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен якобы сообщил союзникам тревожную информацию о масштабах сотрудничества между Китаем и Россией, а от Минфина США прозвучали предупреждения, что компании, которые помогают РФ товарами и технологиями для ВПК, ждут серьезные последствия.

Источник: Financial Times, "Европейская правда"

Детали: Издание со ссылкой на трех неназванных должностных лиц рассказывает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в общении с коллегами в ЕС и НАТО сообщил, что Китай помогает России "в масштабах, вызывающих беспокойство", предоставляя инструментарий и технологии.

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По словам этих источников, Блинкен назвал среди ключевых элементов такой помощи ту, которая направлена на производство оптического оборудования, пропеллентов и оборудования в космической сфере и сказал, что это "не только способствует агрессии России против Украины, но и угрожает другим странам".

Один из собеседников утверждает, что это прозвучало как "очень четкие предупреждения", и что "произошел сдвиг и это чувствовалось в комнате, ... произошло новое развитие событий".

Источники утверждают, что Блинкен в разговорах с союзниками призвал их в связи с этим к трем шагам – прямо говорить на эту тему с Китаем во время двусторонних контактов, публично выражать обеспокоенность углублением сотрудничества между Китаем и Россией и принимать меры против компаний, которые явно помогают российскому ВПК.

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В администрации Байдена якобы особенно обеспокоены предоставлением топлива для ракет.

После дискуссий в китайском Гуанчжоу в пятницу и субботу Минфин США опубликовал коммюнике, согласно которому министр финансов Дженет Йеллен "подчеркнула, что компании, в частности компании в КНР, не должны предоставлять материальную поддержку для войны России против Украины... и (предупредила о) значительных последствиях, если они будут это делать".

Financial Times отмечает, что это одно из самых жестких предупреждений США в адрес Пекина.

Напомним: Ранее на этой неделе Госдеп США предостерег Китай от любой помощи РФ в войне против Украины

Недавно официальные лица заявили изданию Politico, что Китай пытается убедить Европу позволить России сесть за стол будущих мирных переговоров, возможно, во время "саммита мира" в Швейцарии. В противном случае Пекин угрожает бойкотировать такие встречи.

По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где он обсуждал будущее Украины.

Темы: СШАКитайРосcиявойна
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