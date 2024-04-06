ОГП утверждает, что Костин был в командировках 79 дней, а не 100

Офис генпрокурора ответил на информацию о главе ведомства Андрее Костине и заверил, что тот в течение 2023 года не был более 100 дней в командировках, из которых половину в США.

Источник: релиз ОГП, предоставленный УП

Дословно: "Офис генерального прокурора опровергает информацию, обнародованную в материале Украинской правды "В прошлом году генпрокурор Костин пробыл в заграничных командировках более 100 дней - УП", как не соответствующую действительности.

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В упомянутой статье, в которой авторы ссылаются на пост народного депутата Алексея Гончаренко и анонимные источники информации, также отмечается, что из 103 дней "половину командировок он был в США". Сообщаем, что в 2023 году Генеральный прокурор совершил 13 зарубежных командировок, из которых три - в США, в том числе одну - как член официальной делегации от Украины на Генассамблее ООН".

Детали: Ведомство уверяет, что командировки Костина продолжались 79 дней с учетом дороги (51 день без дороги). Из них в США он находился 22 полных дня.

Всего во время 13 поездок было проведено 224 встречи и мероприятия с его участием, добавили в ОГП.

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Предыстория: Ранее источники УП в ОГП сообщили, что в 2023 году Костин находился в заграничных командировках 103 дня, а половину командировок он был в США, где живет его жена.