Два российских дрона сбили днем в Одесской области
Суббота, 6 апреля 2024, 13:44
Днем 6 апреля Силы обороны Юга сообщили, что успешно отработали по двум разведывательным дронам РФ в Одесской области.
Источник: Силы обороны Юга
Детали: Воздушной тревоги в области не было.
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Военные отмечают, что это также может быть опасно.
Дословно: "Напоминаем: это также может быть опасно!
Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни!
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Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны".
Обновлено: Впоследствии военные сообщили, что днем над акваторией Черного моря воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены два российских разведывательных БпЛА "Орлан-10".