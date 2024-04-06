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Два российских дрона сбили днем в Одесской области

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 13:44
Два российских дрона сбили днем в Одесской области
российский разведывательный дрон, фото иллюстративное: тасс

Днем 6 апреля Силы обороны Юга сообщили, что успешно отработали по двум разведывательным дронам РФ в Одесской области.

Источник: Силы обороны Юга

Детали: Воздушной тревоги в области не было.

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Военные отмечают, что это также может быть опасно.

Дословно: "Напоминаем: это также может быть опасно!

Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни!

ВИДЕО ДНЯ

Берегите себя, находитесь в укрытиях, не мешайте Силам обороны".

Обновлено: Впоследствии военные сообщили, что днем над акваторией Черного моря воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожены два российских разведывательных БпЛА "Орлан-10".

Темы: Одесская областьбеспилотникиПВО
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