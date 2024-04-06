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Зеленский хочет собрать до 100 стран на Саммите мира: Определим шаги для окончания войны

Катерина ТищенкоСуббота, 6 апреля 2024, 20:31
Зеленский хочет собрать до 100 стран на Саммите мира: Определим шаги для окончания войны
Зеленский в интервью журналистам марафона, фото ОП

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на присутствие 80-100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии, дата должна быть согласована в ближайшие дни.

Источник: Зеленский в интервью, показанном в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы рассчитываем иметь 80-100 стран мира. Считаем, что это будет самый мощный саммит, Саммит мира. Очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров и на котором я думаю, что мы построим карту дальнейших шагов по окончанию войны".

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Детали: Отвечая на вопрос, планируется ли присутствие Китая на саммите, президент ответил, что конкретного списка стран пока нет.

"В ближайшие дни (я надеюсь, что даже не в недели) мы согласуем конкретную дату проведения первого инаугурационного саммита в Швейцарии. Мы эту дату должны согласовать в двустороннем формате между мной и президентом Швейцарии. После этого мы будем рассылать приглашения в разных форматах лидерам государств мира", - пояснил он.

Темы: Зеленскийформула мира
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