Бойцы "Азова" показали, как разбили вражескую колонну и захватили российский танк

Воины бригады "Азов" показали, как совместно с бойцами бригады ДШВ разбили вражескую колонну и захватили новый танк оккупантов.

Источник: "Азов"

Детали: "Азовцы" сообщили, что в результате неудачного штурма россиян под Тернами оккупанты потеряли 11 единиц техники. Сами же "азовцы" захватили трофеем вражеский танк.

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Дословно: "Разведка заметила бронегруппу россиян. Она двигалась к позициям Сил обороны на Кременском направлении.

Бойцы 12-й бригады "Азов" и 95-й бригады ДШВ разбили вражескую колонну. Десант и экипажи вражеских машин спасались бегством, бросая технику. Всего в течение штурма уничтожено более 50 оккупантов".

Детали: Кроме того, говорится в сообщении бригады, бойцы "Азова" захватили и безопасно доставили в тыл собственных сил новый Т-72Б3М.