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Россияне атакуют "Шахедами" с юга и севера

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 23:55
Россияне атакуют Шахедами с юга и севера
карта воздушных тревог по состоянию на 23:58

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного и северного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с южного направления.

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Позже сообщалось, что группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.

Затем они двигались на Николаевщину.

В 23:31 Воздушные силы заявили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

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В 23:50 – о движении ударных БпЛА в направлении Черниговщины из Сумской области.

В то же время "Шахеды" движутся с Черного моря в направлении Одесской области, а в Кировоградской области – угроза применения ударных БпЛА с Николаевщины.

Темы: беспилотники
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