На Киевщине работала ПВО
Понедельник, 8 апреля 2024, 01:34
Ночью 8 апреля Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО по вражеским беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "Киевская область!
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В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
Обновлено: В 1:59 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало: В воскресенье вечером зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников с южного и северного направлений.
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