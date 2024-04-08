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На Киевщине работала ПВО

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 01:34
На Киевщине работала ПВО
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ САЙТА DEFENCE UA

Ночью 8 апреля Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО по вражеским беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Киевская область!

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В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Обновлено: В 1:59 в Киевской области объявили отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало: В воскресенье вечером зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников с южного и северного направлений.

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Темы: Киевская областьПВОШахед
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