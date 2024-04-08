Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации
Понедельник, 8 апреля 2024, 01:52
Около 2 часов ночи 8 апреля Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации и угрозе авиационных средств поражения.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!"
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Детали: В связи с этим военные предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.
В 2:03 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области.