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ВС: кроме "Шахедов", россияне ударили еще двумя ракетами

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 апреля 2024, 08:27
ВС: кроме Шахедов, россияне ударили еще двумя ракетами
фото: ВС

Воздушные силы подтвердили, что РФ ночью атаковала 17 "Шахедами" и двумя ракетами.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным военных, враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым).

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Все "Шахеды" были сбиты, ракеты - нет.

По БПЛА отработали в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

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Темы: Воздушные силы ВСУракетный удар
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