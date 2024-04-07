ВС: кроме "Шахедов", россияне ударили еще двумя ракетами
Воскресенье, 7 апреля 2024, 08:27
Воздушные силы подтвердили, что РФ ночью атаковала 17 "Шахедами" и двумя ракетами.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным военных, враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-31 с оккупированной Луганщины, баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 17-ю ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда (Крым).
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Все "Шахеды" были сбиты, ракеты - нет.
По БПЛА отработали в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.
К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.
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