Из-за катастрофы парома в Мозамбике погибли более 90 человек – BBC
Более 90 человек погибли после того, как паром затонул у северного побережья Мозамбика.
Источник: BBC со ссылкой на местные власти
Детали: Представители власти провинции Нампула заявили, что пять человек удалось спасти из около 130, которые, как полагают, находились на борту.
По словам государственного секретаря провинции Нампула Хайме Нето, они спасались от вспышки холеры. Он добавил, что среди погибших было много детей.
"Из-за того, что лодка была переполнена и не приспособлена для перевозки пассажиров, она затонула", – сказал Нето.
Судно, очевидно, направлялось из Лунги на остров Мозамбик, у побережья Нампулы.
Провинция Нампула является одной из наиболее пострадавших от вспышки холеры, которая с января прошлого года охватила несколько стран на юге Африки.
По данным ЮНИСЕФ, нынешняя вспышка является худшей за последние 25 лет. С октября 2023 года Мозамбик сообщил о 13 700 подтвержденных случаях и 30 смертях.
BBC добавляет, что в течение почти 400 лет остров Мозамбик был столицей португальской Восточной Африки, когда регион находился под колониальным господством. Остров является объектом мирового наследия ЮНЕСКО благодаря своей колониальной архитектуре и богатой истории как торгового пункта.