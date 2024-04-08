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Из-за катастрофы парома в Мозамбике погибли более 90 человек – BBC

Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 05:40
Из-за катастрофы парома в Мозамбике погибли более 90 человек – BBC
фото: Google maps

Более 90 человек погибли после того, как паром затонул у северного побережья Мозамбика.

Источник: BBC со ссылкой на местные власти

Детали: Представители власти провинции Нампула заявили, что пять человек удалось спасти из около 130, которые, как полагают, находились на борту.

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По словам государственного секретаря провинции Нампула Хайме Нето, они спасались от вспышки холеры. Он добавил, что среди погибших было много детей.

"Из-за того, что лодка была переполнена и не приспособлена для перевозки пассажиров, она затонула", – сказал Нето.

Судно, очевидно, направлялось из Лунги на остров Мозамбик, у побережья Нампулы.

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Провинция Нампула является одной из наиболее пострадавших от вспышки холеры, которая с января прошлого года охватила несколько стран на юге Африки.

По данным ЮНИСЕФ, нынешняя вспышка является худшей за последние 25 лет. С октября 2023 года Мозамбик сообщил о 13 700 подтвержденных случаях и 30 смертях.

BBC добавляет, что в течение почти 400 лет остров Мозамбик был столицей португальской Восточной Африки, когда регион находился под колониальным господством. Остров является объектом мирового наследия ЮНЕСКО благодаря своей колониальной архитектуре и богатой истории как торгового пункта.

Темы: катастрофы
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