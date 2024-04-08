Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Якщо Київ програє, ми всі програємо: Британія та Франція закликали більше допомагати Україні

Андрій Синявський, Олександр ШумілінПонеділок, 8 квітня 2024, 11:24
Якщо Київ програє, ми всі програємо: Британія та Франція закликали більше допомагати Україні
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон та його французький колега Стефан Сежурне спільно закликали союзників зробити ще більше, щоб забезпечити перемогу України над Росією.

Джерело: "Європейська правда", Кемерон і Сежурне в спільній колонці для The Telegraph

Деталі: Кемерон та Сежурне наголосили, що Велика Британія та Франція абсолютно чітко усвідомлюють: Україна повинна виграти війну, яку проти неї веде Росія.

Реклама:

"Якщо Україна програє, ми всі програємо. Ціна нездатності підтримати Україну зараз буде набагато більшою, ніж ціна відсічі (лідеру РФ Владіміру) Путіну", – зазначили вони.

За словами глав МЗС, світ спостерігає та буде судити їх, "якщо ми зазнаємо поразки".

"Як обговорювалося під час Паризької конференції в лютому, ми повинні зробити ще більше, щоб перемогти РФ... Ми також повинні продовжувати співпрацювати над іншими глобальними викликами", – вказали Кемерон та Сежурне.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомляли, що глава МЗС Британії цього тижня вирушить з візитом до Вашингтона та планує під час нього переконувати членів Конгресу нарешті проголосувати за виділення фінансування на подальшу підтримку України.

Перед цим Кемерон закликав своїх європейських колег також чинити тиск на спікера Палати представників.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких – можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об’єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.

Теми: КиївВелика БританіяФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоУ Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі "Джанкой"

Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України

фотоУ сім'ї ексголови Львівської облради знайшли купу нерухомості

Журналісти вимагають замінити Наталію Гуменюк: "Не дає показувати оборонців Херсонщини"

Трамп закуняв на суді в Нью-Йорку - ЗМІ

Антикорупційні органи взялися за генерала СБУ Вітюка - ЗМІ

Усі новини...
Київ
Смерть у київському фунікулері: на юнака напав правоохоронець
У Києві чоловік напав на працівників ТЦК
Замінили Білорусь на Туреччину. Київ закупить 85 нових автобусів
Останні новини
05:11
відеоУ Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі "Джанкой"
04:28
ISW: Затримка допомоги США може призвести до оперативно значущих успіхів російських військ
03:18
Канада передбачила у бюджеті $1,16 млрд на озброєння для України
02:47
Спікера Джонсона закликали подати у відставку через питання грошей для України
01:29
У Румунії над військовою авіабазою літали невідомі дрони
00:54
DeepState: ворог просунувся в Очеретине
00:39
Держдеп: США не можуть відбивати атаки в небі над Україною, щоб не втягуватися в протистояння з Росією
00:14
ПСЖ в більшості розгромив "Барселону" та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
00:09
футбол"Боруссія" в шаленому матчі здолала "Атлетико" на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
23:45
Президентка Грузії терміново звернулась до Макрона та Мішеля через закон про "іноагентів"
Усі новини...
Реклама: