Вторая тревога звучала по всей Украине: взлетал МиГ
Понедельник, 8 апреля 2024, 14:10
По Украине снова распространялась воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 40 мин.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области!"
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Дополнено: В 14:04 тревоги отменили.
Предыстория:
- Ранее власти Украины объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Опасность продолжалась 48 минут. В Одессе и Запорожье слышали звуки взрывов.
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