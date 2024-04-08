Вторая тревога звучала по всей Украине: взлетал МиГ

По Украине снова распространялась воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 40 мин.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области!"

Реклама:

Дополнено: В 14:04 тревоги отменили.

Предыстория:

Ранее власти Украины объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Опасность продолжалась 48 минут. В Одессе и Запорожье слышали звуки взрывов.