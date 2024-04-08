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Вторая тревога звучала по всей Украине: взлетал МиГ

Ирина БалачукПонедельник, 8 апреля 2024, 14:10
Вторая тревога звучала по всей Украине: взлетал МиГ
Фото alerts.in.ua

По Украине снова распространялась воздушная тревога из-за взлета истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась более 40 мин.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "Внимание! Вся Украина − ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области!"

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Дополнено: В 14:04 тревоги отменили.

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Темы: воздушная тревога
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