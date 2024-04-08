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Россияне атаковали "Шахедами" с юга и севера

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 00:32
Россияне атаковали Шахедами с юга и севера
карта воздушных тревог по состоянию на 23:58

В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного и северного направлений.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 23:08 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с южного направления.

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Позже сообщалось, что группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.

Затем они двигались на Николаевщину.

В 23:31 Воздушные силы заявили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.

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В 23:50 – о движении ударных БпЛА в направлении Черниговщины из Сумской области.

В то же время "Шахеды" движутся с Черного моря в направлении Одесской области, а в Кировоградской области – угроза применения ударных БпЛА с Николаевщины.

Обновлено. После полуночи 8 апреля Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении "Шахедов" по Украине.

Дословно ВС в 00:32: "1.Группа БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины.

2. Группа БпЛА на Николаевщине - в направлении Кировоградской/Винницкой области".

1:07: "Житомирская область движение ударных БпЛА в вашем направлении".

1:12: "Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза для Хмельницкой области".

1:48: "Ровенская область движение ударных БпЛА в вашем направлении".

2:29: "Житомирская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Хмельницкой области".

Обновлено: В 3:43 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛА.

Темы: беспилотникиШахедвойнавоздушная тревога
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