Россияне атаковали "Шахедами" с юга и севера
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с южного и северного направлений.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 23:08 Воздушные силы предупредили об угрозе ударных БПЛА с южного направления.
Позже сообщалось, что группа "Шахедов" наблюдается в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении.
Затем они двигались на Николаевщину.
В 23:31 Воздушные силы заявили об угрозе применения ударных БПЛА в Сумской области.
В 23:50 – о движении ударных БпЛА в направлении Черниговщины из Сумской области.
В то же время "Шахеды" движутся с Черного моря в направлении Одесской области, а в Кировоградской области – угроза применения ударных БпЛА с Николаевщины.
Обновлено. После полуночи 8 апреля Воздушные силы сообщили о дальнейшем движении "Шахедов" по Украине.
Дословно ВС в 00:32: "1.Группа БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины.
2. Группа БпЛА на Николаевщине - в направлении Кировоградской/Винницкой области".
1:07: "Житомирская область движение ударных БпЛА в вашем направлении".
1:12: "Движение ударных БпЛА по территории Винницкой области в западном направлении. Угроза для Хмельницкой области".
1:48: "Ровенская область движение ударных БпЛА в вашем направлении".
2:29: "Житомирская область движение ударных БпЛА в вашем направлении из Хмельницкой области".
Обновлено: В 3:43 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских ударных БпЛА.