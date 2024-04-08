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Чехия планирует выслать из страны влиятельного представителя российской диаспоры – СМИ

Иванна Костина, Александр ШумилинПонедельник, 8 апреля 2024, 14:29
Чехия планирует выслать из страны влиятельного представителя российской диаспоры – СМИ
Фото: Radio Prague International

Чешские власти намерены депортировать уроженца России Александра Степанова, который живет в Чехии почти 20 лет, поскольку, по ее словам, он имеет связи с Россией и может представлять опасность для Чехии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International

Детали: С 2018 года Степанов возглавляет Координационный совет объединений соотечественников Чехии.

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По данным чешских властей, Степанов имел контакты с российскими дипломатами, замешанными в "касторовом скандале" 2020 года. Тогда российский дипломат привез в Чехию ядовитое вещество рицин и через анонимное электронное письмо чешским спецслужбам попытался подставить своего коллегу, с которым он враждовал, якобы тот был вовлечен в заговор с целью убийства трех пражских политиков - заговор оказался полностью вымышленным. Оба российских дипломата были высланы из Чехии по этому делу.

Степанов отрицает сотрудничество с российскими спецслужбами и уже год пытается обжаловать это решение в суде. По информации издания, власти решили лишить его постоянного проживания в Чехии на основании секретной информации, полученной от чешских спецслужб.

Служба безопасности информации (BIS) в прошлые годы уже отмечала, что Россия интересуется сообществом своих соотечественников в Чехии. "Используя сбор информации и создание сетей влияния, российская государственная власть в основном стремилась маргинализировать антикремлевски настроенных экспатриантов, а также усилить влияние организаций соотечественников, которые симпатизируют нынешнему политическому представительству Российской Федерации", – сообщила BIS в годовом отчете за 2018 год.

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Напомним, после раскрытия в Чехии и Польше пророссийских сетей влияния чешский премьер Петр Фиала заявил, что стоит ожидать дальнейших таких объявлений в других странах, поскольку это только начало процесса, который начала и координирует Прага.

По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.

Как сообщали СМИ, депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Быстронь получал деньги от пророссийской сети влияния, разоблаченной спецслужбами Европы накануне.

Темы: ЧехияРосcия
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