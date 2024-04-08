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Чехія планує вислати з країни впливового представника російської діаспори – ЗМІ

Іванна Костіна, Олександр ШумілінПонеділок, 8 квітня 2024, 14:29
Чехія планує вислати з країни впливового представника російської діаспори – ЗМІ
Фото: Radio Prague International

Чеська влада має намір депортувати уродженця Росії Александра Степанова, який живе в Чехії майже 20 років, оскільки, за її словами, він має зв'язки з Росією і може становити небезпеку для Чехії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International

Деталі: З 2018 року Степанов очолює Координаційну раду об'єднань співвітчизників Чехії.

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За даними чеської влади, Степанов мав контакти з російськими дипломатами, замішаними в "рициновому скандалі" 2020 року. Тоді російський дипломат привіз до Чехії отруйну речовину рицин і через анонімний електронний лист чеським спецслужбам спробував підставити свого колегу, з яким він ворогував, нібито той був залучений до змови з метою вбивства трьох празьких політиків – змова виявилася повністю вигаданою. Обох російських дипломатів було вислано з Чехії у цій справі.

Степанов заперечує співпрацю з російськими спецслужбами і вже рік намагається оскаржити це рішення в суді. За інформацією видання, влада вирішила позбавити його постійного проживання в Чехії на підставі секретної інформації, отриманої від чеських спецслужб.

Служба безпеки інформації (BIS) у минулі роки вже зазначала, що Росія цікавиться спільнотою своїх співвітчизників у Чехії. "Використовуючи збір інформації та створення мереж впливу, російська державна влада здебільшого прагнула маргіналізувати антикремлівськи налаштованих експатріантів, а також посилити вплив організацій співвітчизників, які симпатизують нинішньому політичному представництву Російської Федерації", – повідомила BIS у річному звіті за 2018 рік.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, після розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петр Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах, оскільки це тільки початок процесу, який розпочала та координує Прага.

За даними чеської служби цивільної контррозвідки, мережа працювала з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на вибори до Європарламенту.

Як повідомляли ЗМІ, депутат Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" й кандидат від цієї партії на виборах до Європарламенту Петр Бистронь отримував гроші від проросійської мережі впливу, викритої спецслужбами Європи напередодні.

Теми: ЧехіяРосія
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