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Первые военные немецкой бригады прибыли в столицу Литвы

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 18:22
Первые военные немецкой бригады прибыли в столицу Литвы
фото Минобороны Литвы

Первая группа войск Германии 8 апреля прибыла в Литву - это часть бригады, которая будет полностью развернута в стране в течение четырех лет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Сообщается, что главнокомандующий немецкой армией генерал-лейтенант Альфонс Майс прибыл вместе с военными в Вильнюс в понедельник.

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"Я уверен, что бригада не только укрепит безопасность Литвы, но и обеспечит хорошие отношения между нашими странами. Безопасность Литвы - это наша безопасность", - сказал на пресс-конференции посол Германии в Литве Корнелиус Циммерманн.

Министерство обороны Литвы заявило, что начальный командный элемент, который будет состоять из более 20 военнослужащих, поселится в Вильнюсе и будет осуществлять надзор за выполнением соглашения о планировании и соответствие требованиям военной инфраструктуры.

Около трети немецких военнослужащих, которые будут размещены в Литве, могут приехать со своими семьями, заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

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"Наши расчеты показывают возможность того, что около трети немецких военнослужащих могут быть со своими семьями. Мы готовимся к такому сценарию, и если он будет другим, мы будем готовы и к этому", – сказал он.

Что касается инфраструктуры, Кащюнас сказал, что технические потребности будут понятны до конца года, как это предусмотрено дорожной картой развертывания бригады, подписанной министрами обороны Литвы и Германии в 2023 году.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что полноценное развертывание бригады завершится к 2027 году.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что приветствовал бы ускорение размещения немецкой бригады в стране до конца 2026 года.

Темы: ЛитваГерманияармия
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