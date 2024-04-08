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Россияне попали в 9-этажку в Селидово: среди пострадавших – пожилая пара и 16-летняя девушка

Валентина РоманенкоПонедельник, 8 апреля 2024, 19:44
Россияне попали в 9-этажку в Селидово: среди пострадавших – пожилая пара и 16-летняя девушка
фото прокуратуры

В результате российского удара по 9-этажному жилому дому в городе Селидово Донецкой области пострадали пять человек.

Источник: прсслужбы МВД и Донецкой областной прокуратуры

Дословно МВД: "В результате удара произошло разрушение перекрытия между 5 и 6 этажами, возник пожар квартиры на 5 этаже.

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Работники ГСЧС спасли 4 жителей дома, в том числе 1 ребенка, которые не могли самостоятельно покинуть помещение.

Пожарные ликвидировали пожар в разрушенной квартире на пятом этаже дома".

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Детали: По данным прокуроров, оккупационные войска ударили по Селидово из пока не установленного оружия в 15:40 8 апреля. Средство поражения попало по многоквартирному жилому дому.

Пять человек, среди которых пожилая пара и 16-летняя девушка, получили ранения. Пострадавшим с повреждениями различной степени тяжести оказана медицинская помощь.

 
 

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьвойна
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