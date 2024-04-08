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"Путин помоги": недовольные россияне вышли на митинг из-за наводнения

Татьяна ОлейникПонедельник, 8 апреля 2024, 21:17
Путин помоги: недовольные россияне вышли на митинг из-за наводнения
скриншот с видео с российского телеграмм-канала

Жители российского города Орска вышли на митинг из-за недостаточной компенсации от власти пострадавшим от масштабного наводнения.

Источник: российские телеграмм-каналы Агенство.Новости, Baza, Mash, издание Медуза

Детали: Недовольство орчан вызвало размер компенсаций и МЧС о том, что людей призвали эвакуироваться за неделю до аварии.

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Митингующие обвиняют власти во лжи из-за заявления о якобы объявленной за неделю до прорыва дамб эвакуацию в городе/

В субботу губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие от паводка получат по 20 тысяч рублей одновременно и от 50 до 100 тысяч "при потере имущества". Собравшиеся на площади потребовали больших компенсаций, потому что некоторые россияне потеряли свои дома.

На видео с митинга слышно, как протестующие говорят мэру: "Если в город течет вода, это вы допустили, значит, вы не справляетесь с работой!" Также напомнили, что за три дня до паводка их уверяли, что прорыва не будет.

Российская прокуратура пыталась помешать проведению митинга и заявляла, что это "незаконно".

Часть пришедших за митинг зашла к губернатору области, который после встречи заявил о возбуждении уголовных дел против "ответственных за дамбу".

Российские СМИ сообщали, что по состоянию на утро 8 апреля в зоне затопления находились 6 689 жилых домов, в том числе 133 многоквартирных, 25 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений. В пунктах временного размещения было 1375 эвакуированных.

Темы: Росcия
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