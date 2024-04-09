В Севастополе пытались сбить цель, "низко летящую над водой"
Вторник, 9 апреля 2024, 02:36
В ночь на вторник в Севастополе раздались взрывы.
Источник: местные Telegram-каналы,ТАСС
Детали: Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на местные власти оккупированного Крыма написали, что в Севастополе "сработала система автоматического уничтожения низколетящей цели над морской акваторией, инфраструктура города якобы не пострадала.
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Российские паблики перед взрывом писали, что в Крыму была объявлена ракетная опасность.
Взрыв был настолько громким, что его услышали жители Евпатории.