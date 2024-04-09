В Одесской области обломки "Шахеда" повредили дом и оборвали ЛЭП
Вторник, 9 апреля 2024, 08:24
Обломки сбитого "Шахеда" повредили частный дом и оборвали линию электропередач в Одесской области ночью 9 апреля.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь Кипера: "Ночью враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Наши силы ПВО уничтожили один дрон. В Одесском районе в результате падения обломков сбитого "Шахеда" повреждено частное домовладение, оборвало линию электропередач".
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Детали: Глава ОВА подчеркнул, что люди не пострадали.
В то же время он отметил, что враг коварен, и призвал людей всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.
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