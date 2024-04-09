Немецкий министр призвала мир ускориться по Patriot: "РФ стирает Харьков в пыль"
Глава МИД Германии Анналена Бербок надеется на ясность относительно того, кто может предоставить Украине дополнительные средства ПВО, до встречи министров иностранных дел G7.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv
Детали: Россия хочет "разбомбить Харьков в пыль", заявила Бербок в Берлине. Поэтому, по ее словам, западные страны должны делать больше.
"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны", - добавила она.
По ее словам, нужен обзор всех систем Patriot в Европе и мире, чтобы понять, откуда что-то можно быстро доставить в Украину.
"Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию публично на встрече министров иностранных дел G7", – говорит Бербок.
Министры иностранных дел G7 должны встретиться 19 апреля на итальянском острове Капри.
Предыстория:
- Усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.
- Как заявил 4 апреля генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины. В том числе известно, что американский министр предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.