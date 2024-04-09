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Немецкий министр призвала мир ускориться по Patriot: "РФ стирает Харьков в пыль"

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 9 апреля 2024, 15:44
Немецкий министр призвала мир ускориться по Patriot: РФ стирает Харьков в пыль
последствия обстрелов Харькова. фото из Telegram президента Зеленского

Глава МИД Германии Анналена Бербок надеется на ясность относительно того, кто может предоставить Украине дополнительные средства ПВО, до встречи министров иностранных дел G7.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Россия хочет "разбомбить Харьков в пыль", заявила Бербок в Берлине. Поэтому, по ее словам, западные страны должны делать больше.

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"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны", - добавила она.

По ее словам, нужен обзор всех систем Patriot в Европе и мире, чтобы понять, откуда что-то можно быстро доставить в Украину.

"Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию публично на встрече министров иностранных дел G7", – говорит Бербок.

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Министры иностранных дел G7 должны встретиться 19 апреля на итальянском острове Капри.

Предыстория:

  • Усиление украинской ПВО было одной из ключевых тем разговоров с партерами главы МИД Украины Дмитрия Кулебы во время его поездки на поля министерской встречи НАТО в Брюсселе на прошлой неделе.
  • Как заявил 4 апреля генсек НАТО, некоторые союзники НАТО уже пообещали поискать системы ПВО для Украины. В том числе известно, что американский министр предпринял немедленные действия после запроса Украины на дополнительные Patriot.

Темы: PatriotГерманияпомощь Украиневойна
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