Немецкий министр призвала мир ускориться по Patriot: "РФ стирает Харьков в пыль"

Глава МИД Германии Анналена Бербок надеется на ясность относительно того, кто может предоставить Украине дополнительные средства ПВО, до встречи министров иностранных дел G7.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Россия хочет "разбомбить Харьков в пыль", заявила Бербок в Берлине. Поэтому, по ее словам, западные страны должны делать больше.

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"К сожалению, запасы наших собственных систем Patriot сейчас почти исчерпаны", - добавила она.

По ее словам, нужен обзор всех систем Patriot в Европе и мире, чтобы понять, откуда что-то можно быстро доставить в Украину.

"Я надеюсь, что мы сможем предоставить дополнительную информацию публично на встрече министров иностранных дел G7", – говорит Бербок.

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Министры иностранных дел G7 должны встретиться 19 апреля на итальянском острове Капри.

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