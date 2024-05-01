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Атаки на российские НПЗ достигли невероятных успехов. РФ осталась без бензина – Politico

Алена ИвашкивСреда, 1 мая 2024, 00:40
Атаки на российские НПЗ достигли невероятных успехов. РФ осталась без бензина – Politico
фото иллюстративное: РосСМИ

Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну. Но эти атаки также привели к невероятному - крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина, а местные цены на топливо резко выросли.

Источник: Politico

Детали: Цены на дизельное топливо для российских потребителей взлетели до небес, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным. 

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Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.

В прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками, топливо сгорело. 

В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам, а официальные лица в Киеве заявляют, что эта отрасль является законной военной целью.

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Прямая речь бывшего офицера британской военной разведки Филиппа Ингрэма: "Это как комар - когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь в ночь, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта".

Еще детали: По словам Ингрэма, удары "имеют эффект, потому что они разрушают нефтяную инфраструктуру и другие важные объекты национальной инфраструктуры". 

Он предсказал, что эту стратегию "будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия".

В результате Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.

Для Москвы это и политическая, и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо необходимо для военных усилий России, оно является ключевой частью компенсации главы РФ Владимира Путина для населения, противоядием от отставания зарплат и слабого рубля.

Politico предполагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.

Прямая речь эксперта по российской экономике Международного института стратегических исследований Марии Шагиной: "Физические санкции" Украины могут ускорить фактические санкции. Киев обнаружил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, которые уже привели к тому, что эти заводы пытаются заменить западное оборудование, запчасти и программное обеспечение".

Темы: Росcиябензин
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