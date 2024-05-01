Атаки на российские НПЗ достигли невероятных успехов. РФ осталась без бензина – Politico
Волна ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России заставила Кремль защищать собственную территорию, одновременно ведя войну. Но эти атаки также привели к невероятному - крупнейшая нефтяная держава мира осталась без бензина, а местные цены на топливо резко выросли.
Источник: Politico
Детали: Цены на дизельное топливо для российских потребителей взлетели до небес, поднявшись почти на 10 процентов только за последнюю неделю, согласно правительственным данным.
Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производство.
В прошлую среду два топливных хранилища, принадлежащих российскому энергетическому гиганту "Роснефть", примерно в 500 километрах от границы с Украиной, были серьезно повреждены беспилотниками, топливо сгорело.
В этом году более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах подверглись подобным ударам, а официальные лица в Киеве заявляют, что эта отрасль является законной военной целью.
Прямая речь бывшего офицера британской военной разведки Филиппа Ингрэма: "Это как комар - когда вы не можете его найти, не можете его убить, а он возвращается ночь в ночь, вы будете истощены. Это очень хороший способ снять напряжение с линии фронта".
Еще детали: По словам Ингрэма, удары "имеют эффект, потому что они разрушают нефтяную инфраструктуру и другие важные объекты национальной инфраструктуры".
Он предсказал, что эту стратегию "будут изучать в академиях подготовки офицеров в ближайшие десятилетия".
В результате Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году.
Для Москвы это и политическая, и военная проблема. Кроме того, что дешевое топливо необходимо для военных усилий России, оно является ключевой частью компенсации главы РФ Владимира Путина для населения, противоядием от отставания зарплат и слабого рубля.
Politico предполагает, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем.
Прямая речь эксперта по российской экономике Международного института стратегических исследований Марии Шагиной: "Физические санкции" Украины могут ускорить фактические санкции. Киев обнаружил технологическую уязвимость Москвы, а удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам ускоряют влияние западных санкций, которые уже привели к тому, что эти заводы пытаются заменить западное оборудование, запчасти и программное обеспечение".