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На ремонте дорог в Киеве разворовано 10 млн: гендиректору "Киевавтодора" объявили подозрение

Валентина РоманенкоСреда, 1 мая 2024, 12:02
На ремонте дорог в Киеве разворовано 10 млн: гендиректору Киевавтодора объявили подозрение
Александр Федоренко. фото - "Киев Вечерний".

Полицейские сообщили о подозрении участникам группировки, которая, по данным следствия, разворовала 10 миллионов гривен на ремонте дорог в столице.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции, Киевская городская прокуратура

Дословно ДСР: "Среди сообщников - генеральный директор коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных дорог и должностные лица подрядных организаций".

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Детали: Как известно, КК "Киевавтодор" возглавляет Александр Федоренко.

По данным следствия, что в течение 2022-2023 годов между коммунальной корпорацией и рядом коммерческих структур заключались договоры проведения капитального и текущего ремонтов автодорог города на общую сумму более 185 млн грн.

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С целью собственного обогащения и хищения бюджетных средств, фигуранты подписывали акты выполненных работ, в которых были указаны недостоверные сведения, отмечают в полиции.

В частности, фиктивные данные относительно объемов выполненных работ, их качества и стоимости. К примеру, вопреки требованиям тендерной документации изменили тип асфальтового покрытия, который значительно хуже по своим качественным показателям, на некоторых участках вместо новых люков и ливневых решеток установили старые, которые были ранее демонтированы.

На основании официальных документов на счета подрядных организаций перечислялись средства из бюджета. С целью вывода средств проводили бестоварные операции, якобы они покупали какие-то товары или услуги, с подконтрольными предприятиями.

Согласно результатам экспертных исследований, подрядчики безосновательно получили почти 10 млн грн, чем нанесли ущерб местному бюджету.

На основании собранной доказательной базы под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры генеральному директору коммунальной корпорации по эксплуатации автомобильных дорог и четырем должностным лицам подрядных организаций полицейские сообщили о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Готовятся ходатайства в суд об избрании подозреваемым меры пресечения.

Темы: Киевдорогикоррупция
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