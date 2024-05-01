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Вечерний обстрел Никополя: количество пострадавших возросло до четырех

Евгений КизиловСреда, 1 мая 2024, 15:41
Вечерний обстрел Никополя: количество пострадавших возросло до четырех
Дом, поврежденный в результате обстрела россиян 30 апреля. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате российского артобстрела и удара дроном-камикадзе по Никополю, которые произошли 30 апреля вечером на Днепропетровщине, ранения получили четыре человека.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в соцсетях

Детали: По его словам, госпитализированы 47-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они - в состоянии средней тяжести. Также ранены мужчина 44 лет и женщина - 43-х. Им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили лечиться дома.

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Также были изуродованы несколько отделений местной больницы и "скорая". Повреждены школа и спортивная площадка. Побиты 7 частных домов, 6 хозяйственных построек. Задело опоры уличного освещения и линии электропередач. Загорелось авто. Пожар спасатели потушили.

Что предшествовало: Об обстреле Никополя стало известно в среду утром. Тогда Лысак сообщал об одном раненом человеке.

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Темы: обстрелДнепропетровская областьжертвывойна
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