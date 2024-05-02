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Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины – сопротивление

Ольга ГлущенкоЧетверг, 2 мая 2024, 04:22
Россияне принудительно выселяют жителей оккупированной Херсонщины – сопротивление
РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

По данным национального сопротивления, российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области.

Источник: ЦНС

Дословно: "Оккупанты проводят вывоз населения в отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах. Население временно размещают в населенных пунктах Юга Херсонской области и в Крыму.

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Помещения, где их размещают специально переполнены, и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать к переезду в Россию, а мужчин побуждать к постановке на воинский учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска".

Детали: В сообщении ЦНС добавляют, что вывезенному населению оккупанты запрещают забирать с собой любые габаритные вещи, позволяют только ручную кладь.

Дословно: "Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты".

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Детали: Вместе с тем, отмечают в сообщении сопротивления, оккупанты обустраивают накрытие сеткой автомобильной дороги Р57 на участке Голая Пристань – Таврическое. Сетки закрепляют на деревьях и столбах вдоль дороги.

Дословно: "Таким образом оккупанты пытаются уберечь свою технику от украинских дронов".

Темы: Херсонская областьоккупациявойна
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