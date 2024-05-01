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Еще троих детей вернули из оккупированной Херсонщины

Анастасия ПроцСреда, 1 мая 2024, 13:07
Еще троих детей вернули из оккупированной Херсонщины
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: GETTY IMAGES

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще одну девочку и двух мальчиков с временно оккупированной Херсонщины.

Источник: Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Это - 11-летняя девочка, которая осталась без присмотра взрослых и рисковала оказаться в оккупационном приюте. Над ее возвращением работала организация "Save Ukraine", органы опеки и попечительства, службы по делам детей. Это была сверхсложная и срочная задача".

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Детали: Вместе с девушкой выехали еще двое мальчиков 9-ти и 13-ти лет. За ними на оккупированной территории ухаживал старший совершеннолетний брат, который рисковал попасть в армию РФ.

По словам главы Херсонской ОВА, сейчас дети в безопасности. С ними работают медики и психологи. Также Прокудин отметил, что с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 66 детей из Херсонской области.

Темы: Херсонская областьоккупациядети
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