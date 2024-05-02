Зеленский: В апреле Россия выпустила по украинцам более 3200 управляемых авиабомб

За апрель 2024 года против мирных украинцев Россия выпустила более 300 ракет различных типов, почти 300 дронов-камикадзе Shahed и более 3200 управляемых авиабомб.

Источник: президент Володомир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет различных типов, почти 300 "Шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины.

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Наши города и громады от Сумщины до Одесской области, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон ежедневно и еженощно страдают от этого сознательного и подлого террора".

Детали: Глава государства отметил, что тысячи жизней украинских людей были спасены благодаря помощи лидеров и стран, которые уже поддержали воздушный щит Украины и давят санкциями российскую военную машину.

В то же время много жизней, к сожалению, оккупанты забрали этими ударами.

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Зеленский призвал мир усилить давление на Россию и помочь Украине увеличить количество ПВО.