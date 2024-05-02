В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
В городе Мукачево Закарпатской области начал работу еще один Центр рекрутинга украинской армии, уже 20-й по счету по Украине.
Источник: Мукачевский городской совет на своем сайте
Детали: Центр расположен в помещении ЦНАПа на площади Духновича. Работает с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, и в субботу с 9:00 до 15:00.
С центром можно связаться по телефону: (050) 372 30 00, или по электронной почте: recruiting@mukachevo-rada.gov.ua.
В горсовете напомнили, что в рекрутинговых центрах не выдают повестки в ТЦК. Здесь граждане могут получить информационно-консультационные услуги относительно службы в Вооруженных силах и, по желанию, зарегистрироваться на службу в воинскую часть и должность по своему выбору.
Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.
Что предшествовало:
- 1 мая аналогичный центр открылся в Ужгороде, тоже на Закарпатье. Он был 19-й в Украине.
- В начале марта в рамках проекта по рекрутингу в Силы обороны украинцам предлагали 8 520 вакансий, которые поступили от 1245 воинских частей.
- В планах Минобороны - открыть рекрутинговые центры во всех крупных городах Украины.