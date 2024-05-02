Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии

Евгений КизиловЧетверг, 2 мая 2024, 16:38
В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
фото: Мукачевский горсовет

В городе Мукачево Закарпатской области начал работу еще один Центр рекрутинга украинской армии, уже 20-й по счету по Украине.

Источник: Мукачевский городской совет на своем сайте

Детали: Центр расположен в помещении ЦНАПа на площади Духновича. Работает с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, и в субботу с 9:00 до 15:00.

Реклама:

С центром можно связаться по телефону: (050) 372 30 00, или по электронной почте: recruiting@mukachevo-rada.gov.ua.

В горсовете напомнили, что в рекрутинговых центрах не выдают повестки в ТЦК. Здесь граждане могут получить информационно-консультационные услуги относительно службы в Вооруженных силах и, по желанию, зарегистрироваться на службу в воинскую часть и должность по своему выбору.

Центр также предоставляет информацию о вакансиях в Вооруженных силах, Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • 1 мая аналогичный центр открылся в Ужгороде, тоже на Закарпатье. Он был 19-й в Украине.
  • В начале марта в рамках проекта по рекрутингу в Силы обороны украинцам предлагали 8 520 вакансий, которые поступили от 1245 воинских частей.
  • В планах Минобороны - открыть рекрутинговые центры во всех крупных городах Украины.

Темы: мобилизациярекрутингЗакарпатьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны

Украина получила от союзников новую партию ракет к Patriot - правительство Испании

Россия пригрозила ударами по "военным объектам Британии" в Украине и не только

Рада может уже на этой неделе окончательно принять новые штрафы за уклонение от мобилизации

МИД Украины заявил, что не признает президентства Путина и призвал другие страны сделать то же самое

видео, фото, обновленоВ Кропивницком произошел пожар на предприятии "Химрезерв": погиб человек

Все новости...
мобилизация
Е-кабинет военнообязанных заработает 18 мая
МИД дал дополнительное разъяснение для мужчин за рубежом
В Киеве открыли первый центр рекрутинга украинской армии
Последние новости
20:46
Макрон поблагодарил Си за обещание не продавать оружие России
20:40
Перебои в Красном море могут сократить пропускную способность между Азией и Европой на 20% – Reuters
20:37
видеоЗеленский на Ставке заслушал вернувшегося с передовой Сырского
20:30
За период военного положения более 1000 раз пытались подкупить пограничников - ГПСУ
20:13
фотоРоссияне ракетой ПВО попали в гражданский автомобиль в Мариуполе – горсовет
20:04
Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на саммит мира в Швейцарии
19:59
футбол"Верес" победил "Минай" в битве за выживание в УПЛ
19:52
Сводка Генштаба: Россияне нанесли 69 авиаударов по Украине за сутки
19:45
Правительство назначило и.о. директора "Укрспирта"
19:38
Нидерланды начнут поставлять Украине F-16 осенью - Минобороны
Все новости...
Реклама:
Реклама: