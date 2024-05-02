Очереди в ТЦК. Новая мобилизация. Военная помощь ВСУ. Харьков и Сумы в опасности? / ТОК-ШОУ УП
В скором времени новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда"
Говорим о новых угрозах и вызовах, стоящих перед Украиной в этом месяце. Буданов предупреждал, что май 2024 года будет сложным, но катастрофы не будет.
- Чего ждать от врага на линии фронта и в информационной войне.
- Западное оружие уже едет, а с 18 мая заработает "новая мобилизация": поможет ли это удержать линию обороны и отразить атаки окупантов.
- Какие новые вызовы стоят перед Силами обороны в летней военной кампании и возможно ли наше новое контрнаступление?
Гости студии:
- Андрей Ильенко, лейтенант батальона "Свобода"
- Александр Мусиенко, руководитель Центра стратегических исследований
- Мамука Мамумашвили, командир "Грузинского легиона"
- Роман Романюк, политический обозреватель "Украинской правды"
- Юрий Федоренко, командир батальона БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр
- Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы
- Андрей Осадчук, член комитета ВРУ по правоохранительной деятельности
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