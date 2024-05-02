Очереди в ТЦК. Новая мобилизация. Военная помощь ВСУ. Харьков и Сумы в опасности? / ТОК-ШОУ УП

В скором времени новый выпуск ТОК-ШОУ "Украинская правда"

Говорим о новых угрозах и вызовах, стоящих перед Украиной в этом месяце. Буданов предупреждал, что май 2024 года будет сложным, но катастрофы не будет.

- Чего ждать от врага на линии фронта и в информационной войне.

- Западное оружие уже едет, а с 18 мая заработает "новая мобилизация": поможет ли это удержать линию обороны и отразить атаки окупантов.

- Какие новые вызовы стоят перед Силами обороны в летней военной кампании и возможно ли наше новое контрнаступление?

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Гости студии:

- Андрей Ильенко, лейтенант батальона "Свобода"

- Александр Мусиенко, руководитель Центра стратегических исследований

- Мамука Мамумашвили, командир "Грузинского легиона"

- Роман Романюк, политический обозреватель "Украинской правды"

- Юрий Федоренко, командир батальона БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр

- Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы

- Андрей Осадчук, член комитета ВРУ по правоохранительной деятельности

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