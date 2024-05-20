Надо срочно усилить ПВО Украины: в ЕС отреагировали на атаки РФ по Харьковщине

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на очередную воздушную атаку России на Харьков и область, в результате которой погибли более 10 мирных жителей, в том числе беременная женщина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Стано в X (Twitter)

Детали: По его словам, это еще один пример полного пренебрежения России к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии.

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Ukraine: 🇷🇺 continued air attacks against Kharkiv oblast & city killed yesterday over 10 civilians,including a pregnant woman. This is yet another example of Russia’s complete disregard for human life and barbaric nature of its aggression. 1/3 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 20, 2024

Он отметил, что ЕС оплакивает эти потери вместе с Украиной и подтверждает свою приверженность цели, что все ответственные за такие нападения и военные преступления будут привлечены к ответственности.

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"Подобные неоднократные преступления РФ против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны (ПВО): она спасает жизни и защищает украинские города и села и их население", – подчеркнул Стано.

Напомним: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поставка двух систем ПВО Patriot для защиты Харькова принципиально изменила бы ситуацию с безопасностью в городе.

В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 16 получили ранения. Кроме того, 5 гражданских погибли в результате ударов по Купянскому району Харьковской области.

В то же время, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в течение мая Украина получит от Британии сотню ракет для ПВО, и призвал союзников ускорить предоставление Украине военной помощи на фоне наступательных действий России на Харьковщине.