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Надо срочно усилить ПВО Украины: в ЕС отреагировали на атаки РФ по Харьковщине

Андрей Синявский, Анастасия ПроцПонедельник, 20 мая 2024, 18:18
Надо срочно усилить ПВО Украины: в ЕС отреагировали на атаки РФ по Харьковщине
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Фото: Getty Images

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на очередную воздушную атаку России на Харьков и область, в результате которой погибли более 10 мирных жителей, в том числе беременная женщина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Стано в X (Twitter)

Детали: По его словам, это еще один пример полного пренебрежения России к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии.

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Он отметил, что ЕС оплакивает эти потери вместе с Украиной и подтверждает свою приверженность цели, что все ответственные за такие нападения и военные преступления будут привлечены к ответственности.

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"Подобные неоднократные преступления РФ против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры в Украине еще раз подчеркивают необходимость для Европы срочно усилить поддержку противовоздушной обороны (ПВО): она спасает жизни и защищает украинские города и села и их население", – подчеркнул Стано.

Напомним: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что поставка двух систем ПВО Patriot для защиты Харькова принципиально изменила бы ситуацию с безопасностью в городе.

В результате утреннего удара 19 мая в Харьковском районе погибли по меньшей мере 6 человек, 16 получили ранения. Кроме того, 5 гражданских погибли в результате ударов по Купянскому району Харьковской области.

В то же время, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в течение мая Украина получит от Британии сотню ракет для ПВО, и призвал союзников ускорить предоставление Украине военной помощи на фоне наступательных действий России на Харьковщине.

Темы: ЕС
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