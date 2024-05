Надо срочно усилить ПВО Украины: в ЕС отреагировали на атаки РФ по Харьковщине

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отреагировал на очередную воздушную атаку России на Харьков и область, в результате которой погибли более 10 мирных жителей, в том числе беременная женщина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Стано в X (Twitter)

Детали: По его словам, это еще один пример полного пренебрежения России к человеческой жизни, а также варварского характера ее агрессии.

Ukraine: 🇷🇺 continued air attacks against Kharkiv oblast & city killed yesterday over 10 civilians,including a pregnant woman. This is yet another example of Russia’s complete disregard for human life and barbaric nature of its aggression. 1/3