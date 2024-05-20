Треба терміново посили ППО України: у ЄС відреагували на атаки РФ по Харківщині

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відреагував на чергову повітряну атаку Росії на Харків та область, внаслідок якої загинуло більше 10 мирних жителів, зокрема вагітна жінка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Стано у X (Twitter)

Деталі: За його словами, це ще один приклад повної зневаги Росії до людського життя, а також варварського характеру її агресії.

Реклама:

Ukraine: 🇷🇺 continued air attacks against Kharkiv oblast & city killed yesterday over 10 civilians,including a pregnant woman. This is yet another example of Russia’s complete disregard for human life and barbaric nature of its aggression. 1/3 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) May 20, 2024

Він зазначив, що ЄС оплакує ці втрати разом з Україною та підтверджує свою прихильність меті, що всі відповідальні за такі напади й воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

ВІДЕО ДНЯ

"Подібні неодноразові злочини РФ проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони (ППО): вона рятує життя й захищає українські міста і села та їхнє населення", – наголосив Стано.

Нагадаємо: раніше президент Володимир Зеленський заявив, що постачання двох систем ППО Patriot для захисту Харкова принципово змінило б ситуацію з безпекою в місті.

Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 16 дістали поранень. Крім того, 5 цивільних загинули внаслідок ударів по Куп'янському району Харківщини.

Водночас міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО, та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії на Харківщині.