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Треба терміново посили ППО України: у ЄС відреагували на атаки РФ по Харківщині

Андрій Синявський, Анастасія ПроцПонеділок, 20 травня 2024, 18:18
Треба терміново посили ППО України: у ЄС відреагували на атаки РФ по Харківщині
Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано. Фото: Getty Images

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відреагував на чергову повітряну атаку Росії на Харків та область, внаслідок якої загинуло більше 10 мирних жителів, зокрема вагітна жінка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Стано у X (Twitter)

Деталі: За його словами, це ще один приклад повної зневаги Росії до людського життя, а також варварського характеру її агресії.

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Він зазначив, що ЄС оплакує ці втрати разом з Україною та підтверджує свою прихильність меті, що всі відповідальні за такі напади й воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

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"Подібні неодноразові злочини РФ проти цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні ще раз підкреслюють необхідність для Європи терміново посилити підтримку протиповітряної оборони (ППО): вона рятує життя й захищає українські міста і села та їхнє населення", – наголосив Стано.

Нагадаємо: раніше президент Володимир Зеленський заявив, що постачання двох систем ППО Patriot для захисту Харкова принципово змінило б ситуацію з безпекою в місті.

Внаслідок ранкового удару 19 травня у Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, 16 дістали поранень. Крім того, 5 цивільних загинули внаслідок ударів по Куп'янському району Харківщини.

Водночас міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що протягом травня Україна отримає від Британії сотню ракет для ППО, та закликав союзників прискорити надання Україні військової допомоги на тлі наступальних дій Росії на Харківщині.

Теми: ЄС
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