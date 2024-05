Треба терміново посили ППО України: у ЄС відреагували на атаки РФ по Харківщині

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано відреагував на чергову повітряну атаку Росії на Харків та область, внаслідок якої загинуло більше 10 мирних жителів, зокрема вагітна жінка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Стано у X (Twitter)

Деталі: За його словами, це ще один приклад повної зневаги Росії до людського життя, а також варварського характеру її агресії.

Ukraine: 🇷🇺 continued air attacks against Kharkiv oblast & city killed yesterday over 10 civilians,including a pregnant woman. This is yet another example of Russia’s complete disregard for human life and barbaric nature of its aggression. 1/3