США помогут НАТО и ЕС наказать Россию за кибератаки против европейских стран
Соединенные Штаты осудили злонамеренную кибердеятельность России, направленную против их европейских союзников, и пообещали помочь с привлечением ее к ответственности.
Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"
Детали: Представитель Госдепа указал, что США осуждают "злонамеренную киберактивность, которую осуществляет российская военная разведка против Германии, Чехии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции".
"Мы присоединяемся к усилиям НАТО и ЕС по противодействию такой деятельности и привлечению виновных к ответственности", – добавил Миллер.
Ранее в пятницу ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.
В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.
Министерство иностранных дел Германии 3 мая вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.