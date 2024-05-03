США помогут НАТО и ЕС наказать Россию за кибератаки против европейских стран

Соединенные Штаты осудили злонамеренную кибердеятельность России, направленную против их европейских союзников, и пообещали помочь с привлечением ее к ответственности.

Источник: представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Представитель Госдепа указал, что США осуждают "злонамеренную киберактивность, которую осуществляет российская военная разведка против Германии, Чехии, Литвы, Польши, Словакии и Швеции".

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"Мы присоединяемся к усилиям НАТО и ЕС по противодействию такой деятельности и привлечению виновных к ответственности", – добавил Миллер.

Ранее в пятницу ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров, и готовы рассмотреть скоординированный ответ на угрозу.

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Министерство иностранных дел Германии 3 мая вызвало временного поверенного в делах посольства России в ответ на российскую кибератаку на правящую Социал-демократическую партию, которая произошла в прошлом году.