В Николаеве потушили масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Николаеве днем 4 мая пожарные ликвидировали масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии, площадь составила 2 000 квадратных метров.

Источник: ГСЧС

Детали: Ночью 4 мая в Ингульском районе Николаева возник масштабный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия.

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Причины пожара спасатели и власти не сообщают, очевидно, он не связан с российскими атаками.

фото: гсчс

Кроме подразделений ГСЧС к тушению был привлечен тактический робот Magirus Wolf R1.

Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, что способствовало быстрому распространению огня.