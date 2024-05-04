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В Николаеве потушили масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии

Роман ПетренкоСуббота, 4 мая 2024, 15:04
В Николаеве потушили масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии
фото: ГСЧС

В Николаеве днем 4 мая пожарные ликвидировали масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии, площадь составила 2 000 квадратных метров.

Источник: ГСЧС

Детали: Ночью 4 мая в Ингульском районе Николаева возник масштабный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия.

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Причины пожара спасатели и власти не сообщают, очевидно, он не связан с российскими атаками.

 
фото: гсчс

Кроме подразделений ГСЧС к тушению был привлечен тактический робот Magirus Wolf R1.

Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, что способствовало быстрому распространению огня.

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Темы: НиколаевГСЧСпожар
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