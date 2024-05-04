У Миколаєві погасили масштабну пожежу на деревообробному підприємстві
Субота, 4 травня 2024, 15:04
У Миколаєві вдень 4 травня вогнеборці ліквідували масштабну пожежу на деревообробному підприємстві, площа склала 2 000 квадратних метрів.
Джерело: ДСНС
Деталі: Уночі 4 травня в Інгульському районі Миколаєва виникла масштабна пожежа на території деревообробного підприємства.
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Причини пожежі рятувальники та влада не повідомляють, очевидно, вона не пов'язана з російськими атаками.
Окрім підрозділів ДСНС до гасіння був залучений тактичний робот Magirus Wolf R1.
Гасіння ускладнювалося сильним поривчастим вітром, що сприяло швидкому розповсюдженню вогню.
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