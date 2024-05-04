Харьковщина: россияне ударили КАБом по дому, пострадала женщина

Днем российские оккупанты нанесли удары КАБами по селу Черкасские Тишки Харьковского района, ранена гражданская женщина.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Уточняется, что в 15:15 был удар в частный дом. 74-летняя женщина в больнице.

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Ранее, около 14:00, оккупанты артиллерией обстреляли село Одноробовка.

В результате пяти ударов повреждены два двухэтажных многоквартирных дома, один частный дом и сети. Без пострадавших.

Напомним: Днем 4 мая в Харькове прогремели взрывы.