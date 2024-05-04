Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Россияне ударили по Дружковке и Часовому Яру: есть погибший и раненые

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 19:18
Россияне ударили по Дружковке и Часовому Яру: есть погибший и раненые
последствия обстрела Донетчины 4 мая, фото из Telegram Вадима Филашкина

В результате обстрелов севера Донетчины в субботу погиб человек, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия обстрела Донетчины 4 мая, фото из Telegram Вадима Филашкина
последствия обстрела Донетчины 4 мая, фото из Telegram Вадима Филашкина

Прямая речь: "1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрелов севера Донецкой области.

Реклама:

По Дружковке россияне ударили ракетой – убили 46-летнего мужчину. Разрушен дом и автомобиль, повреждены 11 домов и линии электропередач.

 

Под огонь "Градов" попал Часов Яр – 2 человека ранены, повреждены 3 многоэтажки и складское помещение".

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона

Зеленский подписал указы о назначении 116 судей

Враг прорвался в Красногоровку, но ВСУ заблокировали штурмовые группы – "Хортица"

"Слуга народа" планирует уволить Кубракова и разделить пополам Мининфраструктуры – источники

Зеленский поговорил по телефону с Орбаном: "продолжительно и предметно"

Армения отказалась давать деньги ОДКБ

Все новости...
Донецкая область
На фронте погиб общественный активист Дмитрий Лысенко
Донетчина под огнем оккупантов: россияне убили 3 и ранили 5 мирных жителей
"Хартия" прибыла на усиление в район Очеретино
Последние новости
04:06
В РФ заявляют об атаке украинских БпЛА на нефтебазу
03:31
Формула-1Сайнс колеблется: "Мерседес" предлагает пилоту "Феррари" краткосрочный контракт
03:12
Россияне атаковали громады Сумщины КАБами, сбросили 28 мин
02:52
обновлено от 00:26Воздушные силы предупреждали о вражеских "Шахедах" из Черного моря
02:27
Футбол"Фиорентина" стала первым финалистом Лиги конференций
01:58
Палата представителей США проголосовала против отставки спикера Джонсона
01:22
ФутболСМИ: Луческу может вернуться в "Динамо"
01:10
ОбновленоВ Одесской области работала ПВО – СМИ
01:09
ФутболНа уровне Беллингема: Лунин получил оценку за матч против "Баварии"
00:54
В результате взрыва гранаты на Львовщине погиб мужчина
Все новости...
Реклама:
Реклама: