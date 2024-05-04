Россияне ударили по Дружковке и Часовому Яру: есть погибший и раненые

В результате обстрелов севера Донетчины в субботу погиб человек, еще двое получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

последствия обстрела Донетчины 4 мая, фото из Telegram Вадима Филашкина

Прямая речь: "1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрелов севера Донецкой области.

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