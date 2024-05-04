Россияне ударили по Дружковке и Часовому Яру: есть погибший и раненые
Суббота, 4 мая 2024, 19:18
В результате обстрелов севера Донетчины в субботу погиб человек, еще двое получили ранения.
Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрелов севера Донецкой области.
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По Дружковке россияне ударили ракетой – убили 46-летнего мужчину. Разрушен дом и автомобиль, повреждены 11 домов и линии электропередач.
Под огонь "Градов" попал Часов Яр – 2 человека ранены, повреждены 3 многоэтажки и складское помещение".