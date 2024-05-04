Россияне снова ударили по Харькову

В субботу вечером российские войска снова нанесли удар по Харькову.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты снова нанесли удар по Харькову.

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Профильные службы выехали на осмотр".

Детали: В 21:10 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Что предшествовало: Российские войска в 16:20 в субботу нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, возник сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района, известно о 6 пострадавших.

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В ночь на субботу в Харькове было зафиксировано два попадания российских "Шахедов". Пострадали четыре человека, среди них ребенок.