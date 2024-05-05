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Россия готовит первую мобилизацию на оккупированной части Запорожской области - разведка Британии

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 5 мая 2024, 12:49
Россия готовит первую мобилизацию на оккупированной части Запорожской области - разведка Британии
фото: ТАСС

Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало намерения РФ провести военный призыв на оккупированной ею части Запорожской области.

Источник: обзор британского Минобороны, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве напомнили, что ставленник Кремля на оккупированной части Запорожской области подписал "указ", в котором говорится, что Россия готовит необходимую инфраструктуру и меры для проведения призыва на военную службу в оккупированных районах региона.

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Это будет первый призыв на временно оккупированной территории Запорожской области с момента ее оккупации Россией, отмечает разведка.

Как отмечается в обзоре, РФ рассматривает этот призыв как способ удовлетворить потребность российских вооруженных сил в дополнительном личном составе.

Однако влияние он него будет ограниченным, поскольку значительная часть населения Запорожской области выехала. Например, в Мелитополе, крупнейшем городе Запорожской области, находящемся под российским контролем, осталось лишь 40% довоенного населения, и половина из них – этнические русские, которым предлагается работа в городе.

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"Этот указ также является частью более широкой кампании российских властей на временно оккупированных территориях, направленной на принуждение населения принять российское управление", – подчеркнули в разведке.

Это также согласуется с попытками убедиться, что жители имеют паспорта РФ и проголосовали на недавних президентских выборах РФ.

"Кремль продолжает проводить неустанную политику русификации на временно оккупированных территориях Украины", – добавили в ведомстве.

Темы: Запорожская областьоккупациямобилизацияРосcия
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