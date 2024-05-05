Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Швейцария пригласила Папу Римского на Саммит мира по Украине

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 5 мая 2024, 20:54
Швейцария пригласила Папу Римского на Саммит мира по Украине
Виола Амгерд, фото AFP via Getty Images

Представители Швейцарии пригласили Папу Римского Франциска на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Источник: президент Швейцарии, глава Федерального совета Виола Амгерд в интервью изданию Blick, сообщает "Европейская правда"

Детали: Амгерд накануне провела встречу с Франциском в рамках своего визита в Италию, назвав ее "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".

Реклама:

Прямая речь: "Мы говорили, в частности, о войне в Украине и других местах конфликтов в мире. Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира. – ред.). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".

Больше деталей: Также Амгерд подтвердила, что Швейцария на этой неделе разослала приглашение на саммит, намекнув, что среди стран-получателей есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

"Я уверена, что будет хорошая явка", – отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению швейцарского президента, именно присутствие наибольшего количества стран будет признаком успешности Глобального саммита мира.

"Если мы сможем найти общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли подойти к мирному процессу в конкретных сроках. Мы должны думать наперед – в том числе и о послезавтрашнем дне", – добавила Амгерд.

Предыстория:

  • Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что Украина на данном этапе не видит смысла звать РФ на Глобальный саммит мира в Швейцарии, но после консолидации позиций международного сообщества контакты с российской стороной все же будут необходимы.

Темы: ШвейцарияПапа Римский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Действия ограничений электроэнергии для промышленности увеличили вдвое: как долго продлятся

Малюська: Камеры переполнены, можно было бы мобилизовать до 20 тысяч заключенных

Израиль нанес удар по городу Рафах

видеоВ Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ

Евровидение-2024: стало известно, с кем Украина будет соревноваться в финале

видеоВ Броварах мужчина угрожал оружием полицейским, его задержали

Все новости...
Швейцария
ОП: Переговорную позицию после саммита мира в июне передадут России
Как и почему Москва пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии: разбор стратегий
Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим
Последние новости
10:59
В Южной Корее создадут министерство, которое будет работать над повышением рождаемости
10:56
Действия ограничений электроэнергии для промышленности увеличили вдвое: как долго продлятся
10:50
Правительство передало функции утверждения списков забронированных от Генштаба в Минобороны
10:31
Экономика Британии значительно восстановилась в первом квартале, выйдя из технической рецессии
10:28
Спрос на автобусы в Украине стремительно уменьшается
10:27
В прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Харькову в ночь на 10 мая
10:14
Как связаны психоз и недостаток сна в детстве? Объясняют ученые
10:09
От блэкаутов зимой Украину может спасти распределенная генерация: как это работает
10:06
Министр юстиции: Зеленский не потеряет свою легитимность после 21 мая
10:01
OpenAI на следующей неделе планирует представить поисковик на основе ИИ - Reuters
Все новости...
Реклама:
Реклама: