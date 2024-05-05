Швейцария пригласила Папу Римского на Саммит мира по Украине

Представители Швейцарии пригласили Папу Римского Франциска на Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке.

Источник: президент Швейцарии, глава Федерального совета Виола Амгерд в интервью изданию Blick, сообщает "Европейская правда"

Детали: Амгерд накануне провела встречу с Франциском в рамках своего визита в Италию, назвав ее "интересным обменом мнениями" в "сердечной атмосфере".

Реклама:

Прямая речь: "Мы говорили, в частности, о войне в Украине и других местах конфликтов в мире. Мы пригласили Святой Престол (на саммит мира. – ред.). Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".

Больше деталей: Также Амгерд подтвердила, что Швейцария на этой неделе разослала приглашение на саммит, намекнув, что среди стран-получателей есть Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

"Я уверена, что будет хорошая явка", – отметила она.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению швейцарского президента, именно присутствие наибольшего количества стран будет признаком успешности Глобального саммита мира.

"Если мы сможем найти общий знаменатель, это будет уже что-то. Еще одним успехом было бы, если бы мы смогли подойти к мирному процессу в конкретных сроках. Мы должны думать наперед – в том числе и о послезавтрашнем дне", – добавила Амгерд.

Предыстория: