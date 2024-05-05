Россияне запустили "Шахеды" через Сумскую область
Воскресенье, 5 мая 2024, 23:33
В воскресенье вечером зафиксировано движение вражеских беспилотников "Шахед" через Сумскую область в юго-западном направлении.
Источник: Воздушные силы ВСУ, Суспільне Сумы
Детали: В 23:28 на Сумщине была объявлена угроза применения ударных БПЛА.
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В 23:31 Воздушные силы сообщили о движении БпЛА типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении.
Позже угрозу применения ударных беспилотников объявили также в Николаевской и Херсонской областях.
В 00:06 Воздушные силы отметили: "Сумы - вражеские БпЛА в направлении города".
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После этого Супільне сообщило о звуках взрывов в городе.