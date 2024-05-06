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В Сумах и Харькове частично исчез свет – СМИ

Ольга ГлущенкоПонедельник, 6 мая 2024, 00:38
В Сумах и Харькове частично исчез свет – СМИ
иллюстративное фото из соцсетей

Воздушные силы сообщили о вражеской атаке "Шахедов" через Сумскую область, после чего ночью 6 мая в Сумах частично исчезло электро- и водоснабжение, также без света часть районов Харькова.

Источник: Суспільне Сумы, Суспільне Харьков

Детали: По сообщению Суспільного, в некоторых районах Сум исчезло электроснабжение и "частично отсутствует водоснабжение". Перед этим в городе прогремели взрывы.

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Также частично нет света в Лебедине, Белополье и Ахтырке Сумской области.

Суспільне Харьков сообщило, что в части районов Харькова после полуночи исчез свет.

Темы: СумыХарьковэлектроэнергия
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