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Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибший

Катерина ТищенкоСуббота, 4 мая 2024, 17:50
Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибший
Слобожанское Харьковского района, Google maps

В результате обстрела с. Слобожанское Харьковского района в субботу днем погиб гражданский мужчина.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Около 15.30 оккупанты ударили по с. Слобожанское Харьковского района.

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В результате обстрела горел дом и хозяйственные постройки.

Погиб 49-летний гражданский мужчина, который находился на улице рядом с домом".

Что предшествовало: Около 16:20 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, известно о 5 пострадавших.

Темы: Харьковская областьвойна
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