Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибший
Суббота, 4 мая 2024, 17:50
В результате обстрела с. Слобожанское Харьковского района в субботу днем погиб гражданский мужчина.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь: "Около 15.30 оккупанты ударили по с. Слобожанское Харьковского района.
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В результате обстрела горел дом и хозяйственные постройки.
Погиб 49-летний гражданский мужчина, который находился на улице рядом с домом".
Что предшествовало: Около 16:20 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, известно о 5 пострадавших.