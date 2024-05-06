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В Киеве проведут военные учения с участием техники

Алена МазуренкоПонедельник, 6 мая 2024, 11:18
В Киеве проведут военные учения с участием техники
фото: Дарницкая администрация

В Дарницком районе столицы с 6 по 10 мая проведут военные учения с участием защитников Киева и техники. Жителей столицы призывают не снимать фото и видео.

Источник: Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация

Дословно: "В Дарницком районе с 06 по 10 мая 2024 года будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева.

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В ходе тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения.

Цель учений - наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонительной операции".

Детали: В администрации напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники - запрещено.

Темы: Киеввойна
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