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Зеленский обсудил с премьером Эстонии завершение работы над соглашением по безопасности

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПонедельник, 6 мая 2024, 18:13
Зеленский обсудил с премьером Эстонии завершение работы над соглашением по безопасности
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Источник: Зеленский в Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: По его словам, во время разговора, в частности, речь шла о завершении работы над двусторонним соглашением по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

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"Я также проинформировал премьер-министра Эстонии о ситуации на поле боя и насущной потребности Украины в дополнительной противовоздушной обороне", – добавил Зеленский.

Перед этим Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили предстоящий саммит мира в Швейцарии, а также о текущей ситуации на фронте в Украине.

Ранее Каллас заявила, что анонсированные пакеты помощи Великобритании и США для Украины должны вдохновить другие страны последовать их примеру.

Темы: ЗеленскийЭстония
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